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Анастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха» 23.05.2017 21:01

Единственную золотую медаль в тяжелой атлетике на Играх Исламской солидарности Азербайджану принесла представительница слабого пола Анастасия Ибрагимли (69 кг).

1news.az поговорил с чемпионкой Исламиады, которая рассказала о своей победе, а также отношению к ношению хиджаба.

- На пресс-конференции после победы вы заявили, что на 90 % были уверены в своей победе. С чем была связана такая уверенность?

- Я знала соперниц, и знала свой потенциал. На тренировках я поднимаю даже больше, чем подняла на Исламиаде. В частности, на тренировках в толчке я поднимала 130 кг, здесь же показала результата 119. Но я даже не вышла на третий подход, так как двух попыток мне хватило для победы.

- Можно также сделать вывод, что вы были хорошо готовы и психологически?

- Человек, который идет к своей цели, должен быть готов к различному развитию событий. Иногда один результат бывает достаточным. К примеру, мы ожидаем, что соперники поднимут 100 кг, а кто-то поднимает 110. И приходится отталкиваться уже от этого, и бороться. Если сможешь поднять больше, выигрываешь. Если нет, то выигрывает соперник.

- Каким был уровень соперничества в вашей весовой категории?

- Не могу сказать, что уровень соперничества был очень высоким, но и слабыми я соперниц назвать не могу. В целом, уровень был средним.

Сейчас мы будем готовиться к чемпионату мира. Там, для успешного выступления, конечно, необходимо поднять больший вес. В толчке порядка 140 кг. Сейчас мне надо отдохнуть психологически и физически. Я очень устала. И потом будем готовится дальше.

- Что значит для вас победа на Исламиаде?

- Исламские игры проводятся раз в 4 года. Для меня это большое достижение. Кроме того, соревнования проходят у нас в стране. А значит мы должны достойно представить Азербайджан. Мы должны показать, что мы сильная страна.

- Многих очень заинтересовал ваш ответ на вопрос относительно хиджаба…

- Я сказала, что это моя религия. Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха. Каждая верующая девушка должна одевать хиджаб. Это мое личное мнение, которое я не стесняюсь высказывать.

Теймур Максутов

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