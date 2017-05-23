Министр молодежи и спорта Азад Рагимов ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам Игр Исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az, министр прояснил вопрос с премиальными в командных видах спорта. «В Указе президента было отмечено, что за победу на Исламиаде будет выдана премия в размере 100 тысяч манатов, и от НОК еще 50 тысяч. Это касается и командных видов спорта. Но, насколько я знаю, со стороны Федераций также будут премии.

Что касается самой суммы, то наши спортсмены всегда получали премии после крупных соревнований, а также за успехи по итогам сезона. Есть соответствующее распоряжение Президента. После Исламских игр в Индонезии четыре года назад, спортсмены также получили премии. Мы оцениваем Исламиаду на уровне Европейских игр».

Азад Рагимов ответил на вопрос про Руслана Лунева, который после пяти золотых медалей в Баку, занял 11 место на Кубке мира. «11 место на Кубке мира – это хороший результат. Кроме того, могут быть различные причины, от усталости до иных. Опять-таки, 11 место – это хороший результат. Лунев завоевал золото в различных видах, что показывает его разносторонность».

Министр коснулся и вопроса привлечения легионеров. «Нет никакого ограничения, на сколько лет привлекать легионеров. Многие страны пользуются этой практикой. Большинство легионеров уже много лет живут у нас. И, думаю, что останутся жить и дальше. К примеру, та же Мария Стадник. Все мы видим, как они относятся к стране, флагу и победам, как их поддерживают на аренах. Мы не считаем их легионерами, и не разделяем спортсменов на своих и чужих. Азербайджан – толерантная страна. Все они представляют нашу страну».

Азад Рагимов рассказал о продажах билетов и полученных доходах. «Исламские игры посетили болельщики из 9 стран, которые в общей сложности купили 360 тысяч билетов. От продажи билетов была получена прибыль в размере 2,5 - 3 млн. манатов. Но это цифра пока не точная, так как не подведены все подсчеты.

Что касается Церемонии открытия и закрытия, то в изначальном бюджете Исламиады расходы были предусмотрены в размере 20 млн. долларов. Вместе с тем, пока продолжаются вести расчеты, и окончательная сумма станет известна через некоторое время. Об этом общественность также будет проинформирована».

Своим мнением об Исламиаде поделился и вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде. «Побед было так много, что их все надо еще пересмотреть. Я очень рад за наших опытных спортсменов, таких как Рафаэль Агаев или Эльхан Мамедов. Они оставили след в азербайджанском спорте, и я очень хотел, чтобы они одержали победу и на Исламиаде. Нас очень порадовали успехи молодых спортсменов. К примеру, Назим Бабаев в тройном прыжке. Он показал очень серьезный результат, с которым он может конкурировать на мировых и континентальных первенствах.

Очень интересный результат показал Руслан Лунев, который выиграл пять золотых медалей. Я не ожидал медалей и от прыгунов в воду, честно говоря. Очень порадовали сборные в командных видах спорта. Конечно, мы ожидали победы от волейболисток. Но мужская команда также удивила, заняв второе место. Порадовали гандболистки, футболисты, баскетболисты».

Фарида Расулова