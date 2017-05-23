Сегодня в Баку проходит пресс-конференция с участием министра Молодежи и Спорта Азада Рагимова, посвященная итогам IV Игр Исламской Солидарности.

Как сообщает 1news.az, стала известна примерная сумма, потраченная на организацию церемоний открытия и закрытия Исламиады.

«В изначальном бюджете Исламиады расходы на церемонии открытия и закрытия были предусмотрены в размере 20 млн. долларов. Вместе с тем, пока продолжаются расчеты, и окончательная сумма станет известна через некоторое время. Об этом общественность также будет проинформирована», - заявил министр Молодежи и Спорта Азад Рагимов.

Фарида Расулова