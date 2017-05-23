Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная итогам Игр Исламской солидарности, завершившихся вчера в Баку.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, секретарь Операционного комитета Игр Кенуль Нуруллаева, а также член Координационной комиссии Спортивной федерации исламской солидарности Ашраф Сайед.

Министр Азад Рагимов отметил, что подготовка к Играм усердно шла два года, и очень приятно, что Азербайджан занял первое общекомандное место. «Сегодня Президент Ильхам Алиев провел встречу со спортсменами, и отметил очень важный момент. Своим выступлением на Исламиаде Азербайджана доказал, что успех, завоеванный на Олимпийских играх в Рио, не случаен. Мы смогли завоевать в общей сложности 162 медали, 75 из которых золотые. Это отличный результат.

Более 40 стран завоевали медали Исламиады. Это говорит о серьезной конкуренции на соревнованиях. Отрадно, что в таких условиях Азербайджана занял первое место.

В общей сложности на Играх приняли участие 54 страны, это рекорд. Хотя изначально количество участников было 57. Но в последний момент Судан и Ливия не смогли приехать из-за проблем в своих странах. Причина не приезда Кувейта же всем известна, они отстранены от всех соревнований со стороны МОК.

Надо также отметить, что безопасность на Исламских играх была обеспечена на высоком уровне. Практически, не возникло проблем с транспортом. А соревнования проходили на 16 аренах. Игры были освещены на самом высоком уровне. В целом, игры прошли на уровне, ничем не уступающим Европейским играм. Все спортсмены, которые оставались в деревне атлетов, полностью довольны. Некоторые из них остались в Баку до 25 числа. Для них также созданы все условия. Мы услышали от делегаций только положительные отзывы. Я бы даже сказал, что организация Исламских игр была на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио. Это нас радует. Исламские игры еще раз показали возможности Азербайджана в проведении столько крупных мероприятий.

Нам очень сильно помогли волонтеры. Их было порядка 8 тысяч. Около 4 тысяч волонтеров приняли участие на Церемонии открытия и закрытия Игр. Несмотря на усталость, они смогли показать себя только с лучшей стороны. В Операционном комитете работало порядка 1500 человек. Более 1400 сотрудников – это местные кадры, что также очень важно.

Следующие Игры пройдут в Стамбуле в 2021 году. Вчера турецкой стороне был передан флаг», - заключил он.

Фарида Расулова