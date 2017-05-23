Международный Союз Велосипедистов (UCI) вынес решение по поводу азербайджанского спортсмена Максима Аверина, который попался на допинге и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Азербайджана, после однодневной гонки «İstiran Spring Trophy» в Хорватии допинг-проба Аверина показала положительный результат, и Международный Союз Велосипедистов вместе с Международным Антидопинговым Агентством начали расследование для выяснения причин.

Стало известно, что Аверин после операции принимал запрещенный препарат - мельдоний по совету врача. UCI принял во внимание этот момент и отказался от долгосрочной дисквалификации азербайджанского велогонщика.

Также стоит отметить, что дисквалификация вступила в силу с декабря 2016-го года, когда Аверин был прооперирован. Велосипедист сможет принять участия в соревнованиях с марта 2018-го года.

Мурад Ахундов