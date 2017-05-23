1news.az уже сообщал о том, что 55-я ежегодная Конвенция Всемирного боксерского совета (WBC) пройдет в Баку.

Мероприятие, которое состоится с 1 по 6 октября 2017 года, изначально должно было пройти в Астане (Казахстан), однако сегодня официальный сайт организации заявил о смене места проведения Конвенции.

Отметим, что ранее президент Федерации бокса Казахстана Ерлан Бекхожин заявил, что в рамках Конвенции ожидается приезд знаменитых боксеров: «Руководство WBC прислало целый список боксеров, которые изъявили желание приехать в Астану: Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Майк Тайсон, дочь Мухамеда Али Лейла Али. Очень широкий круг звезд и все чемпионы, которые имели и имеют пояса WBC. Среди них конечно, Геннадий Головкин. И хотя в тот период он будет готовиться к своему бою, все равно мы будем вести переговоры о возможности его посещения»

Пока неясно, приедут ли вышеперечисленные знаменитости в Баку, однако такой вариант не исключается.

Мурад Ахундов