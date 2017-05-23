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В Баку состоялась церемония закрытия Исламских Игр - ФОТО 23.05.2017 02:16

В рамках  церемонии закрытия IV Игр Исламской солидарности состоялся парад спортсменов, принявших участие в Исламиаде.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, знаменосцем азербайджанской команды стал чемпион мира и Европы по дзюдо Эльхан Мамедов. Далее церемония продолжилась фейерверком и художественной программой.

На закрытии Исламиады выступила  председатель организационного комитета Исламиады Мехрибан Алиева.

Поприветствовав зрителей и спортсменов, Мехрибан Алиева заявила, что проведя эти игры, Азербайджан в очередной раз добился исторической победы: «В течение последних 10 дней  спортсмены исламского мира собрались вместе в великолепном торжестве спорта, дружбы и единства. Было действительно удивительно наблюдать их самоотверженность.  Их выступления были очень захватывающими».

Мехрибан Алиева объявила IV Игры исламской солидарности закрытыми.

Далее выступил генеральный секретарь Спортивной федерации исламской солидарности Файсал Абдульазиз Аль-Нассар.

Было объявлено, что очередные Игры исламской солидарности пройдут в 2021 году в Стамбуле. Флаг Спортивной федерации исламской солидарности был передан Турции.

Отметим, что в «Баку-2017» приняли участие 54 страны. Азербайджан завоевал 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей. Турция выиграла 71 золотую, 67 серебряных и 57 бронзовых медалей (в общей сложности 195 медалей), заняв по количеству медалей первое место. 

Церемония открытия Игр состоялась 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

Мурад Ахундов

 

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