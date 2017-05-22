Федерация спортивного боулинга Азербайджана провела в Бакинском развлекательном центре турнир на Кубок Республики.

Об этом 1news.az сообщил пресс-секретарь Федерации Наир Алиев.

По итогам напряженного дня соревнований первое место занял опытнейший азербайджанский боулер Эльхан Фейзуллаев. На втором месте оказался Эльмир Агазаде, а третью позицию поделили между собой Рамиль Гамидов и Йылмаз Ахундзаде.

Отметим, что спонсором Кубка Республики стала компания Part-A-Part, а информационную поддержу оказали 1news.az, Sportbox.az, Minval.az и Extratime.az.