Сегодня сборная Азербайджана по футболу (U-23) в рамках Игр Исламской солидарности провела финальный матч против Омана.

Азербайджанские футболисты обыграли соперников со счетом 2:1, и стали обладателями золотых медалей.

После матча генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов поделился своими впечатлениями:

«Поздравляю с этой победой, в первую очередь, всю футбольную семью Азербайджана и болельщиков. Это был хороший финал, интересная игра. В первом тайме мы играли спокойно, но потом соперник оказал давление и в концовке мы несколько потеряли концентрацию, но в итоге выиграли золотые медали. Поздравляю с этим тренеров и игроков.



Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наши клубы за то, что они активно содействовали сборной U-23, которая начала подготовку к Исламиаде ещё в марте. Наряду с государственной премией, АФФА также наградит футболистов сборной, так как мы обещали им поощрение за золотые медали.



О соперниках национальной сборной Азербайджана на сборах в Австрии пока ничего не известно, ведутся переговоры».

Теймур Максутов