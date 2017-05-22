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Шахрияр Мамедъяров: «Я старался не рисковать и играть спокойно, и турнир у меня получился» 22.05.2017 11:48

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров прокомментировал свое выступление в Гран-при ФИДЕ, который вчера завершился в Москве (Россия).

«Я очень опасался перед турниром, что моя усталость, связанная с постоянными выступлениями в последнее время, скажется на результате игры в Москве, - передает 1news.az со ссылкой на Р-Спорт слова Мамедьярова. - Потому что предыдущие соревнования были очень важные, и каждую партию приходилось играть на максимуме.

Хорошо, что мне удалось справиться с нагрузкой, и турнир закончился хорошо для меня. Я старался не рисковать и играть спокойно. И турнир у меня получился. Я рад, что сыграл за короткий срок третье соревнование подряд, и каждое из них у меня получилось успешным».

Отметим, что Мамедъяров набрал 5,5 очков и занял второе место, уступив только китайскому шахматисту Динг Лирену.

Мурад Ахундов

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