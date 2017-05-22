В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» на Баскетбольной арене прошли заключительные матчи по баскетболу 3x3.

В финальных встречах женская и мужская сборные Азербайджана одержали победы, и завоевали золотые медали.

Наши баскетболистки обыграли Мали со счетом 13:7, а баскетболисты победили сборную Катара - 13:9.

После церемонии награждения баскетболистки сборной Азербайджана - Александра Молленхауэр, Мерсэдес Уолкер и Татьяна Денискина поделились своими впечатлениями с 1news.az.

- Финал выдался напряженным, прежде всего потому, что на групповом этапе команде Мали вы проиграли. Каково было выходить на решающую встречу с такой неприятной предысторией?



- (Татьяна Денискина) Мы были настроены на финал. Наш проигрыш стал для нас стимулом, и мы хотели взять реванш за то поражение. Кроме первого места другой задачи не было, только «золото».

- Мали играли довольно грубо…

- (Александра Молленхауэр) Мы были готовы к такой игре с их стороны. Первый матч прошел также, поэтому в финальной встрече мы ждали ещё более жёсткой игры.

- Вы участвуете в соревнованиях 3x3? Или также, как и ребята из мужской сборной, всё основное время играете в классический баскетбол 5x5?

- Мы принимаем участие в соревнованиях для обоих видов баскетбола. Если говорить именно про 3x3, то мы участвуем в отборочных играх чемпионата Европы, ездим на соревнования и турниры.

- Смотря на состав сборной, у многих складывается впечатление, что тут одни легионеры, но насколько я знаю, почти все вы живёте в Азербайджане уже не первый год…

- (Татьяна Денискина) Всё верно. Даже как-то странно доказывать, что мы приезжаем сюда не только на турниры. Я живу тут 11 лет, Алекса – 13 лет, Дина Ульянова (запасной игрок команды) вообще родилась здесь, а у Мерсэдес Уолкер гражданство Азербайджана уже 3 года.

Все думают, что мы легионеры, но это не так. Мы представляем Азербайджан на различных турнирах, живём тут, и не чувствуем себя чужими, а тем более - легионерами.

Фарида Расулова