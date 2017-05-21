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Борец сборной Нигерии продемонстрировала свои вокальные способности на Исламиаде в Баку – ВИДЕО 21.05.2017 12:41

Игры исламской солидарности, которые проходят в эти дни в Баку, оказались богаты на различные интересные события.

Как сообщает 1news.az, на сей раз в центре внимания оказалась борец сборной Нигерии Одунайо Фоласаде Адекуройе (55 кг).

В преддверии начала соревнований по женской борьбе, прогуливаясь Спортивной арене имени Гейдара Алиева, она продемонстрировала, что может не только бороться на ковре, но и неплохо поет.

Видео было распространено в социальной сети Фейсбук известным комментатором Парвизом Мусаевым.

Теймур Максутов

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