Игры исламской солидарности, которые проходят в эти дни в Баку, оказались богаты на различные интересные события.

Как сообщает 1news.az, на сей раз в центре внимания оказалась борец сборной Нигерии Одунайо Фоласаде Адекуройе (55 кг).

В преддверии начала соревнований по женской борьбе, прогуливаясь Спортивной арене имени Гейдара Алиева, она продемонстрировала, что может не только бороться на ковре, но и неплохо поет.

Видео было распространено в социальной сети Фейсбук известным комментатором Парвизом Мусаевым.

Теймур Максутов