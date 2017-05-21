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Амиль Гамзаев: «Надеюсь, наша победа повлияет на развитие баскетбола 3x3 в Азербайджане» 21.05.2017 22:50

В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» на Баскетбольной арене прошли заключительные матчи по баскетболу 3x3.

В финальных матчах женская и мужская сборные Азербайджана одержали победы, и завоевали золотые медали.

Наши баскетболистки обыграли Мали со счетом 13:7, а баскетболисты победили сборную Катара 13:9.

После церемонии награждения один из лидеров нашей сборной Амиль Гамзаев поделился своими впечатлениями с1news.az:

- Какие эмоции после победы?

- Разные - облегчение, радость, усталость. Не верится, что можно расслабиться.

- Соперник был непростой. Настраивались на сложный матч?

- Это чемпионы мира 2016 года, конечно, мы знали, что будет  сложно. Нам удалось переломить ситуацию и удерживать счет. Не расслаблялись до конца и теперь празднуем победу.

- Амиль, ты сам и все участники сборной весь сезон играют в классический баскетбол 5x5. Сложно перестраиваться под 3x3?

- Сложно, потому что это другой вид спорта, тут свои правила, свои скорости, меньше игроков, меньше игрового времени.

- Почему у нас не развивается этот вид спорта, а тиражируется только от турнира к турниру?

- Для меня это тоже большой вопрос. Нас привлекают из классическогобаскетбола, но нужен чемпионат 3x3, чтобы  взращивать игроков именно под этот вид спорта. Тогда и достижений будет намного больше. Надеюсь, наша победа повлияет на развитие баскетбола 3x3 в Азербайджане.

Фарида Расулова

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