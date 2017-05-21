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«Исламиада»: сборная Азербайджана ведет в финальном матче с Оманом – ОБНОВЛЯЕТСЯ 21.05.2017 22:33

Сегодня сборная Азербайджана по футболу (U-23) на Исламских Играх проводит финальный матч против Омана.

Как сообщает 1news.az, наша команда открыла счет на 17-й минуте. Гол в ворота соперника забил форвард нашей сборной Махир Мадатов. Через 10 минут Мадатов удвоил преимущество сборной Азербайджана – 2:0. Второй тайм оманцы начали активно, в следствие чего на 56-й минуте Салах Аль-Яхья красивым ударом сократил отрыв в счете - 2:1. Идет второй тайм.

Исламиада. Финал.      

21:00. Азербайджан – Оман – 2:1. Идет второй тайм.

Гол: Махир Мадатов, 17 (1:0), 27 (2:0); Салах Аль-Яхья, 56 (2:1)

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Садиг Гулиев, Рашад Садигов, Джошгун Диниев, Эльшан Абдуллев, Агабала Рамазанов, Махир Мадатов, Руслан Абышов, Эльвин Джамалов, Магсад Исаев, Азер Салахлы.

Оман: Хассан Ал-Саади, Маджид Аль-Саади, Джума Аль-Хабси, Джума Аль-Мамари, Марван Авлад Вади, Мухсен Аль-Гассани, Ибрагим Аль-Саввафи, Ахмед Аль-Матруши, Салах Аль-Яхья, Абдул Азиз Аль-Геилани, Билал Аль-Балуши.

Мурад Ахундов

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