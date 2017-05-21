Победительница Игр Исламской солидарности Элис Монолова (69 кг) дала интервью 1news.az, в котором поделилась своим мнением о победе на соревнованиях.

«В первой схватке против турчанки было очень тяжело, - начала разговор Элис Монолова, - Я проигрывала 2:10, но не сдалась, и в последнюю минуту смогла уложить ее на туше. В преддверии Игр я рассчитывала только на золото. Было тяжело, но все прошло хорошо. Победа на Исламских играх – это самое большое достижение в моей карьере.

Мы только вернулись с чемпионата Европы. В физическом плане было немного тяжело. Сейчас надо немного отдохнуть, и готовиться к следующим стартам. Я с этого года начала выступать во взрослой категории. Вначале было немного тяжело привыкать, но впереди много соревнований. Надеюсь, все будет хорошо.

Моя ближайшая цель – чемпионат мира в августе. Ну и конечно же, как и для всех спортсменов, я ставлю перед собой цель – выиграть Олимпийские игры», - заключила она.

Теймур Максутов