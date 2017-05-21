«Исламиада»:Эльмира Гамбарова: «Бронза Исламиады - высокое достижение для меня»

Бронзовый призер Игр исламской солидарности по борьбе Эльмира Гамбарова (63 кг) поделилась своим мнением о выступлении на турнире.

«Первая встреча прошла очень тяжело. Я немного не так себя повела и проиграла. Наверное, немного переволновалась. Такое бывает. В схватке за третье место настраивала себя только на победу. Было очень сложно, но взяла в себя в руки, и выиграла бронзовую медаль. Конечно, я настраивалась только на первое место. Но после поражения уже все мысли были связаны с бронзовой медалью. На сегодняшний день, бронза Исламиады - высокое достижение для меня», - передает 1news.az слова Эльмиры Гамбаровой.

Теймур Максутов