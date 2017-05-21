«Исламида»: женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала золотые медали, мужская - в ожидании финала – ОБНОВЛЯЕТСЯ

В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» на Баскетбольной арене проходят заключительные матчи по баскетболу 3x3.

Мужская сборная Азербайджана в полуфинале также одержала верх над турецкими баскетболистами, а в финальном матче противостоять им будет Катар.

Матч начался.

Игра началась очень интенсивно и интересно, команды идут очко в очко - 2:2.

Катар воспользовался замешательством наших баскетболистов и вырвался вперед - 3:2.

Маршал Моузэс сравнивает счёт - 3:3.

Гамзаев забивает, и Моузэс увеличивает отрыв 7:3.

Орхан, двухочковый бросок и 10:3 в нашу пользу.

И снова Орхан Айдын! 12:5

Состав мужской сборной Азербайджана: Заур Пашаев, Амиль Гамзаев, Маршалл Мозэс, Орхан Айдын.

Женская сборная Азербайджана вышла в финал, обыграв в полуфинале команду Турции. В борьбе за золотые медали нашим баскетболисткам будет противостоять сборная Мали.

Напомним, что на групповом этапе команда Азербайджана уступила Мали со счетом 8:11.

В финальном матче азербайджанские баскетболистки уверенно обыграли соперниц со счетом 13:7, и завоевали золотые медали.

Матч начался.

Встреча проходит очень интересно, команды идут очко в очко - 2:2.

Команда Катара вырвалась вперед благодаря двум отличным проходам, один из которых завершился-таки забитым очком - 3:2.

Маршал Моузэс сравнивает счет 3:3.

Борьба идет довольно напряженная. Наши баскетболистки изначально сделали неплохой задел в 4 мяча, что позволило им повести в счёте и сдерживать натиск Мали - 9:3.

Спортсменки из Мали явно недоволны таким развитием событий, и играют грубо, за что получили уже одно предупреждение.

Победа - 13:7!

Состав женской сборной Азербайджана: Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Мерсэдес Уолкер, Татьяна Денискина.

Фарида Расулова