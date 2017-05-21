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«Исламиада»: Баскетболисты вышли в финал - ОБНОВЛЯЕТСЯ 21.05.2017 15:49

Мужская и женская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3 на 3 пробились в финал Игр исламской солидарности.

Как сообщает 1news.az, и женская и мужская сборные обыграли Турцию.

Сначала на площадку вышли женские команды. Азербайджан смог одержать легкую победу (17:7). В финале соперником Азербайджана будет Мали.

Мужская сборная в свою очередь обыграла турок со счетом 19:14. Лучшим в составе оказался Орхан Айдын, набравший 7 очков. У Маршала Мозеса – 6, Амиля Гамзаева – 5, Заура Пашаева – 1 очко. В финале, соперником мужской сборной будет команда Катара. 

Финалы пройдут сегодня после 18:00.

Теймур Максутов

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