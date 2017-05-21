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«Исламиада»: Лейла Гурбанова выиграла золото, семь девушек поборются за медали – ОБНОВЛЯЕТСЯ 21.05.2017 13:37

Сегодня на Играх Исламской солидарности проходят соревнования по борьбе среди женщин.

Как сообщает 1news.az, из-за небольшого количеств участников соревнования проходят несколько иначе.

Если в весовой категории участников не более пяти, то соревнования проходят по круговой системе. В некоторых весах, участников и вовсе по трое.

Так Лейла Гурбанова (53 кг), одержав победы в двух схватках, завоевала золотые медали Исламиады.

В остальных семи весовых категориях азербайджанские спортсменки также будут бороться за медали.

Наверное, мало кто сомневается, что Мария Стадник (48 кг) легко завоюет золотые медали Исламских игр. В первой схватке Маше понадобилось 35 секунд (на самом деле 29 секунд, просто секундомер остановился на 35), чтобы одержать чистую победу над Кеирой Яхиаои из Алжира. В вечерней стадии, она сразиться с турчанкой Эвин Демирхан. Схватка будет носить финальный характер.

В весовой категории до 55 кг Наталья Синишин сначала победила представительницу Казахстана Эмму Тисину, но затем проиграла нигерийке Одинайо Адекуройе. Медаль какой пробы завоюет Синишин, станет известно вечером, после очного противостояния борцов из Казахстана и Нигерии.

Алена Колесник (58 кг) победила на старте турчанку Дерью Байхан. А вечером в схватке, которая будет носить финальное значение, сразиться с представительницей Казахстана Айсулу Тинибековой.

В аналогичной ситуации и Татьяна Омельченко (60 кг). В первой схватке она одолела Эсомбе Тиако из Камеруна, а вечером с турчанкой Гамзе Нур Адакан.

А вот Эльмира Гамбарова (63 кг) будет бороться за бронзу с Этане Нголе из Камеруна. В первой схватке Гамбарова уступила Б.Оборудуду из Нигерии.

Элис Монолова (69 кг), пожалуй, единственная из представительниц Азербайджана, которая смогла почувствовать вкус настоящего турнира. Она начала свой путь с четвертьфинала, где оказалась сильнее Металы Эпанги из Камеруна (туше). В полуфинале на туше попалась турчанка Бусе Тосун. В финале Манолова сразиться с казачкой З.Бакбергеновой.

В весовой категории Сабиры Алиевой (75 кг) и вовсе возникла, возможно, беспрецедентная ситуация. Представительница Азербайджана одержала две победы, и потерпела одно поражение. Но круговой турнир сложился таким образом, но несмотря на поражение Сабира Алиева вышла в финал, где сразиться с турчанкой Ясемин Адар.

Теймур Максутов

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