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«Исламиада»: Два борца взяли золото, еще двое серебро и бронзу - ОБНОВЛЕНО 20.05.2017 20:11

В спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» завершились соревнования по вольной борьбе среди мужчин

Два борца взяли золотые медали. Это Гаджи Алиев (61 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Муртазали Муслимов (70 кг) проиграл в финале, а Шариф Шарифов (85 кг) выиграл бронзу. 

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Наш тяжеловес Джамаледдин Магомедов в 1/4 финала победил сирийца Раджу Алкрада, в полуфинале оказался сильнее иранца Джабера Задегзаде, а в финале встретится с Даулятом Шабанбаевым из Казахстана. 

Шариф Шарифов (86 кг), одолев в четвертьфинале пакистанца Инама Мухаммеда, вышел в полуфинал соревнований, где ему нанёс поражение иранский борец, Олимпийский чемпион Хассан Язданичарати. Шариф Шарифов, также являющийся победителем Олимпиады, теперь будет бороться за бронзовую медаль Исламиды.

Муртазали Муслимов (70 кг) в 1/4 финала взял верх над турком Зафером Дамой, а в полуфинале поборол киргиза Руслана Садибакасова. В решающем спаринге за золотую медаль Муслимов встретится с Мустафой Хуссейнкани из Ирана. 

«Вольник» Гаджи Алиев (61 кг), завоевал путёвку в полуфинал, одержав победу над  Тоджаддином Ходжаевым из Таджикистана, а затем одолел и Месуда Эсмаилпоржубари из Ирана. В финале азербайджанскому борцу будет противостоять Алибек Осмонов из Киргизии. 

Фарида Расулова

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