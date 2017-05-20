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Спортсмены возвращают Олимпийские медали Рио-2016 20.05.2017 14:15

С Олимпийских Игр в Бразилии не прошло и года, а спортсмены уже начали возвращать свои медали.

Нет, на этот раз дело не в допинговых скандалах, и причина более бытовая. Медали олимпийцев начали… ржаветь. Чемпионы и призёры жалуются, что их награды покрылись чёрными пятнами и ржавчиной.

Директор по связям с общественностью оргкомитета «Рио-2016» Марио Андрада внёс ясность в этот вопрос:

«Как минимум 130 медалей уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика наград. Большинство из них — бронзовые. Среди возвращенных медалей также присутствуют награды с соревнований Паралимпиады 2016 года.

Самая распространенная проблема заключена в том, что медали были брошены или хранились ненадлежащим образом, в следствие чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены. Во-вторых, около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду».

Не известно согласны ли с Андрадой сами спортсмены, но сложно поверить в то, что сразу 130 призёров Олимпиады хранили самые главные награды в своей жизни ненадлежащим образом.

Так или иначе, бразильский монетный двор устранит все дефекты и вернет медали спортсменам, имена которых не сообщаются.

Фарида Расулова

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