Вчера в мексиканской Соноре бывший чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в результате автокатастрофы.

25-летний боксёр обладал титулом временного чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе.

Сообщается, что вместе с Давидом, по кличке «Торнадо», погиб его младший брат Джонатан («Левша»), который также был известным мексиканским боксёром.

Третий брат Санчес – Роберто, по счастливой случайности выехал позже, и потому остался в живых.

Давид Санчес одержал победу в 31 бою, 23 из которых нокаутом, при четырёх поражениях и двух ничьих.

Фарида Расулова