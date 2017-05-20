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В Мексике погибли знаменитые братья-боксеры Санчес 20.05.2017 13:25

Вчера в мексиканской Соноре бывший чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в результате автокатастрофы.

25-летний  боксёр обладал титулом временного чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе.

Сообщается, что вместе с Давидом, по кличке «Торнадо», погиб его младший брат Джонатан («Левша»), который также был известным мексиканским боксёром.

Третий брат Санчес – Роберто, по счастливой случайности выехал позже, и потому остался в живых.

Давид Санчес одержал победу в 31 бою, 23 из которых нокаутом, при четырёх поражениях и двух ничьих.

Фарида Расулова

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