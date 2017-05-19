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Масаллы вместо Малайзии на Исламиаде в Баку. Как оговорился телекомментатор - ВИДЕО 19.05.2017 10:09

Забавный случай произошел на Исламских Играх, проходящих в Баку.

Как передает 1news.az, комментатор соревнований по тяжелой атлетике сделал, видимо, ненамеренную оговорку, чем сильно рассмешил телезрителей. Так, во время выхода на помост Мухаммеда Фазрули Мохдата из Малайзии, комментатор объявил его спортсменом из… Масаллы! 

Все дело в том, что сокращенный код страны, а точнее ISO 3166-1 alpha-3 обозначается как MAS, что и привело к курьезному случаю. Комментатор на секунду забыл, что ведет репортаж не с чемпионата Азербайджана, а с Исламских Игр. Справедливости ради надо отметить, что он почти сразу исправился, но видео этого момента стоит посмотреть. 

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