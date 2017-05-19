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Ислам Аббасов: «Победа на Исламиаде - это трамплин к олимпийской медали» 19.05.2017 14:43

Обладатель золотой медали Игр Исламской солидарности в Баку по греко-римской борьбе Ислам Аббасов (85 кг) дал интервью 1news.az, в котором рассказал о своей победе, и будущих планах.

- Борьба в странах исламского мира является традиционным видом спорта, - начал разговор Ислам Аббасов, - Отчего конкуренция была достаточно серьезная. Соперники мне попались сильные. В финале боролся против турка, которого побеждал уже шесть раз, и один раз проиграл. Поэтому мы очень хорошо знаем друг друга.

- Он был очень недоволен судейством, когда вам дали два очка. Что там произошло?

- Судейство было объективным. Я взял два очка в рамках правил. Его претензии беспочвенны. Просто он проиграл, а проигрывать никто не любит.

- Исламские игры стали очередным крупным стартом для вас в этом году на взрослом уровне. 2017 год оказался очень насыщенным для вас. Есть ли усталость?

- На взрослом уровне я начал привлекаться к соревнованиям еще с 2015 года. Тогда я выступил на Кубке мира в составе сборной. То есть, я уже привык к соревнованиям на взрослом уровне. Опыта набраться успел.

- Какое место в вашей карьере займет успех на Исламиаде?

- Каждый спортсмен мечтает о победе на Олимпийских играх. Победа на Исламиаде это трамплин к олимпийской медали. Конечно же, главная цель – это Токио -2020. И все соревнования до Олимпиады будут иметь одну цель – подготовиться к главному страту четырехлетия.

- Стало ли тяжелее бороться против соперников, так как вы уже не просто молодой борец, а успевший заявить о себе спортсмен?

- Да, это чувствуется с каждым новым соревнованием. Соперники изучают стиль борьбы друг друга. Особенно, сильных борцов. Поэтому нельзя стоять на месте, надо постоянно работать над собой, придумывать что-то новое.

Теймур Максутов

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