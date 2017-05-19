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Магомедрасул Меджидов: «Соперник не смог найти мои слабые стороны, так как даже я сам их не знаю» 19.05.2017 14:31

Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов (+91 кг) в эксклюзивном интервью 1news.az рассказал о своей победе на Играх Исламской Солидарности.

«Победа на Исламиаде имеет огромное для меня значение. Это гордость, облегчение, удовлетворение от своей работы. Я долго готовился к этим соревнованиям. В первую очередь, победа действует положительно в психологическом плане. Когда человек выигрывает, то вся усталость уходит, и остаются приятные эмоции. Эта победа очень важна для меня, для нашей команды. Хочу выразить благодарность государству и нашему руководству, которые все делают для нас и ничего не жалеют».

- Многим любителям спорта вы запомнились яркой победой над Иваном Дычко в финале чемпионата мира 2013 года. Насколько вы далеки от той формы?

- Я прошел хорошую подготовку на Исламские Игры, однако мне мешало мое колено. Также были другие проблемы, которые я не хочу перечислять. Меня попросили участвовать в Исламских Играх, так как в тяжелом весе спортсменов у нас мало. Несмотря на это, я не мог достаточно тренироваться из-за серьезной операции на колене. Но если я буду готовиться в полную силу, то за короткий срок смогу набрать такую же форму, как в Казахстане. Я еще не постарел (смеется). Чувствую в себе силы и собираюсь участвовать в следующем олимпийском цикле.

- В прошлый раз на Олимпиаде вам немножко не повезло…

- Все что ни делается, то к лучшему. Если я проиграл на Олимпиаде, значит где-то не доработал, где-то ошибся, где-то не повезло… Я делаю все от меня зависящее, но иногда просто судьба решает по-другому. На все воля всевышнего. Вы можете спросить у моих товарищей по команде и тренеров сборной, они подтвердят, что на тренировках я выкладываюсь, мой пульс всегда бывает на пределе. В последнее время часто получаю травмы. Но я не могу жаловаться! Некоторые люди не могут найти даже чистую воду, чтобы выпить, но у нас есть все, и мы должны этому радоваться.

- Раньше вы участвовали в серии WSB. Как теперь восполняете отсутствие должной практики?

- У меня есть достаточный опыт, чтобы определить степень своей подготовки. Если я не буду полгода тренироваться, то о какой практике идет речь? Для этого постоянно должен тренироваться в паре, находить спарринг- партнеров. Я всегда знаю, готов ли к соревнованию или нет. Но если я буду усиленно тренироваться в течение всего года, то наберу стопроцентную форму. На Исламиаду, скажу честно, был готов максимум на 50-60%.

- Мешало ли это в финале против сирийского боксера?

- Нет. Если честно, в полуфинале немного устал, потому что долго не боксировал. Но в финале я сделал все, что хотел. Соперник был хорошим, но он не смог найти мои слабые стороны, так как я даже их сам не знаю (смеется).

Мурад Ахундов

 

  

 

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