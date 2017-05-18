17 мая – во второй день соревнований «Баку – 2017» IV Игр исламской солидарности по легкой атлетике азербайджанские спортсмены завоевали 6 медалей.

В соревнованиях паралимпийцев по метанию диска в категории F57 Самир Набиев с результатом 45,17 метра завоевал свою вторую золотую медаль. Серебряной медали соревнований был удостоен иорданец Амер Абдельазиз, а бронзовой награды – представитель Египта Метаба Абоуэлькхир.

Напомним, что наш паралимпиец Самир Набиев в первый день соревнований по легкой атлетике стал чемпионом Исламиады в метании ядра.

44-ю медаль в актив Азербайджана на Исламиаде записал Эльмир Джебраилов. В беге на 100 метров (Т12) среди паралимпийцев он преодолел дистанцию за 10,98 секунд и завоевал золотую медаль. Обладателем серебряной медали соревнований стал представитель Узбекистана Мансур Абдирашидов, а бронзовой – марокканец Махди Афри.

В тройном прыжке представитель Азербайджана Назим Бабаев, показав результат 17,15 метра, принес нашей стране седьмую золотую медаль в соревновании легкоатлетов. Другой наш представитель Алексис Копелло с результатом 16,90 метра стал обладателем серебряной медали. Бронза досталась сирийцу Мигелю Ассену Вану.

В мужских соревнованиях в беге на 110 метров с препятствиями наш представитель Рахиб Мамедов был удостоен серебряной медали. Он преодолел эту дистанцию за 14,18 секунды. Золотую медаль завоевал спортсмен из Саудовской Аравии Ахмед Алмуваллад, а бронзовую - иракец Мохаммед Сад Аль-Хфаджи.

В соревнованиях паралимпийцев в метании диска (категория F56) азербайджанский спортсмен Олохан Мусаев с результатом 40,49 метра завоевал бронзовую медаль. Обладателями золотой и серебряной медалей на соревнованиях стали представители Ирана Али Мохаммедъяри и Алиреза Нассери Галех.

Соревнования легкоатлетов завершатся 20 мая.

АЗЕРТАДЖ