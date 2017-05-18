В одной из самых красивых столиц СНГ — Баку — проходит крупное международное событие необычного формата — Исламиада, или Исламские игры солидарности.

Российские спортсмены не участвуют, но на зрительских трибунах можно увидеть немало наших болельщиков. Спецкор «Собеседника» своими глазами увидел, как все было.

Гостеприимный Баку уже не в первый раз становится ареной международных спортивных событий — здесь уже проходили Европейские игры, Шахматная Олимпиада, гонки Формула 1. Поэтому к приезду 4000 участников Исламиады из 54 стран (плюс не меньшего количества туристов) город на Каспии был готов. Волонтеры, одетые в отличительные зеленые футболки с эмблемой Баку-2017, встречаются повсюду. Большинство из них говорят на трех языках — азербайджанском, русском, английском. «Всего нас 8 тысяч человек, работаем по всему городу, на всех спортивных объектах, помогаем гостям и спортсменам», — рассказала «Собеседнику» 19-летняя студентка дизайнерского университета Аян Вадатли, которая перед Играми прошла специальное «волонтерское» собеседование и обучение и каждый день Игр дежурит по две волонтерские смены подряд. Говорит, интересно. Когда еще в одном месте можно будет увидеть сразу спортсменов из Саудовской Аравии, Бангладеш, Ирана, Индонезии, Бахрейна, Турции и других стран? На Игры в этом году приехали даже участники из Сирии, Палестины и Сомали, хотя их приезд до самого конца был под вопросом.

Быть волонтером в Баку престижно — есть даже конкурс. В конце игр студенты получат сертификаты, памятные подарки и отличную строчку в своем будущем резюме. Волонтеров прошлых соревнований награждала лично вице-премьер Азербайджана Мехрибан Алиева — грамотами, часами и компьютерными флешками с памятной символикой. Так что эти 10 дней Игр ребята, говорят, не забудут никогда.

Спортсмены из полусотни стран разместились в Олимпийской деревне в центре Баку. На самом деле «деревня» — это 13 современных высотных зданий, из окон которых красуются флаги разных стран. Навскидку, по количеству флагов самой патриотичной и многочисленной показалась турецкая делегация. Журналистам, конечно, хотелось пообщаться со спортсменами, но волонтеры просят не отвлекать участников перед стартами — спортивный режим, как на всех серьезных международных соревнованиях, расписан буквально по минутам. Но некоторые участники на бегу все-таки успевают улыбнуться и поприветствовать болельщиков в объективы фото- и видеокамер.

Спортивные объекты города были построены еще к Европейским играм и уже тогда удивили своими необычными формами и дизайном, при ультрасовременной «начинке». Зигзагообразный фасад дворца спорта, «космический» бассейн — туристы и спортсмены с удовольствием фотографируются рядом с шедеврами азербайджанских и приглашенных иностранных архитекторов. После «Формулы» городу остались идеально ровные гоночные трассы, которые полюбили бакинские автмобилисты, после Шахматной Олимпиады — большие уличные шахматы, в которые играют и школьники, и взрослые горожане.

Соревнования Игр Солидарности будут идти 10 дней — с 12 по 22 мая. Виды спорта как привычные олимпийские — гимнастика, легкая атлетика, бокс, борьба, теннис, плавание и футбол, так и новые — например, чисто восточный вид борьбы — зорхана. — Для нас Игры солидарности — большое событие, — сказал в интервью российским журналистам министр Молодежи и Спорта Азербайджана Азад Рагимов. — Для наших спортсменов это возможность встретиться и посостязаться с теми участниками, которых они не увидят на Чемпионате Европы и других соревнованиях. К нам прибыли 3000 спортсменов и около 1000 сопровождающих.

Интересно, что символами Игр стали карабахские скакуны — маскоты, которые всегда сопровождают такого рода соревнования. — Карабах — один из центров азербайджанской культуры. Это символ духовности нашего народа, его истории и традиций, в том числе традиций ковроткачества и коневодства. Все это нашло отражение в логотипе и маскотах Игр исламской Солидарности. Они сочетают в себе утонченность и смелость. Нежная лошадка Инджи и храбрый конь Джасур стали символами Исламиады и представлены на всех сувенирах этих Игр. А для нас это важная часть культуры и духовных ценностей, которыми мы и хотели бы поделиться со всеми нашими гостями.

Подготовил Мурад Ахундов