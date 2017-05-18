Вчера завершился 6-й день Исламских Игр Солидарности-2017, которые проходят в Баку.

Как сообщает 1news.az, азербайджанские спортсмены завершили вчерашний день 18-ю медалями. Золото в активе Руслана Лунева, Нигяр Насировой (стрельба), Эльмира Джабраилова, Самира Набиева (параатлетика), Патимат Абакаровой, Айхана Тагизаде, Милада Бейги Харчегани, Радика Исаева (таэквондо), Орхана Нуриева (борьба) и Назима Бабаева (легкая атлетика).

Также на счету нашей команды 5 новых серебряных медалей: Эмин и Нурлана Джафаровы (стрельба), Рафиг Гусейнов (борьба), Алексис Санчес (атлетика) и Фарида Азизова (таэквондо).

Бронзовые медали же для нашей команды завоевали: женская сборная по плаванию, Мурад Мамедов, Расул Чунаев (борьба) и Олохан Мусаев (параатлетика).

Отметим, что после 6 дней соревнований в копилке нашей команды 50 золотых, 29 серебряных и 20 бронзовых медалей. В медальном зачете Азербайджан уступает только Турции, в активе которой 137 медалей (54;45;38)

Мурад Ахундов