Обладатель золотой медали Исламских игр в Баку по греко-римской борьбе Эльвин Мурсалиев (75 кг) поделился своим мнением о победе.

«Все мои схватки прошли очень сложно, - сказал Эльвин Мурсалиев, - Все самые сложные соперники в этой весовой категории попали мне по ходу турнира. Соперники из Ирана, Кыргызстана и Турции были сильнейшими.

Что касается финальной схватки, то их тренер работал у нас, и поэтому знал мой стиль борьбы. Соперник уставал и поэтому каждые 30 секунд имитировал травму и звал врача. Мог бы одержать более легкую победу. Но главное победа».

Теймур Максутов