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«Исламиада»: Камран Мамедов, Эльвин Мурсалиев и Ислам Аббасов завоевали золото – ОБНОВЛЕНО 18.05.2017 20:43

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе во второй день соревнований завоевала три золотые и одну бронзовую медаль

Как сообщает 1news.az, первым на ковер вышел Камран Мамедов (66 кг), который без проблем разделался с соперником из Кыргызстана Жахатом Кулубаевым, одержав досрочную победу (9:0). Почин товарища по команде поддержал Эльвин Мурсалиев (75 кг), одолевший Фуркана Байрака из Турции (1:0). Далее Ислам Аббасов (85 кг) одержал тяжелую победу над турком Али Ченгизом.

В свою очередь, Сабах Шариати (130 кг) оказался сильнее Ража Алкрада из Сирии в схватке за бронзу.  

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Камран Мамедов (66 кг) в финале сразится с Жахатом Кулубаевым из Кыргызстана, Эльвин Мурсалиев (75 кг) с Фурканом Байраком (Турция), а Ислам Аббасов (85 кг) с Али Ченгизом (Турция). Учитывая очное соперничество Азербайджана из Турции за первое общекомандное место крайне важно одержать победу в финалах против турецких борцов.

Азербайджанский тяжеловес Сабах Шариати (130 кг) поборется за бронзу с представителем Сирии Ража Алкрадом.

Теймур Максутов

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