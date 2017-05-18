«Исламиада»: Камран Мамедов: «Является ли победа на Играх пиком моей карьеры? Можно и так сказать»

Обладатель золотой медали в соревнованиях по борьбе на Исламиаде в весе до 66 кг Камран Мамедов после церемонии награждения ответил на вопросы 1news.az.

Рассказывая о финале, он отметил, что не считает соперника по решающей встрече слабым соперником. «На соревнованиях такого уровня не бывает слабых соперников. К каждому надо подходить серьезно. Можно просто зазеваться и пропустить прием. Самой сложной была первая встреча против иранца. Я готовился к нему. В моем весе также силен турок, но он проиграл одному из борцов, которых называют слабыми.

В преддверии Игр я рассчитывал только на первое место. Вообще любой спортсмен на каждом соревновании рассчитывает только на победу. Наставник также верили в меня.

Является ли победа на Играх пиком моей карьеры? Можно и так сказать.

Впереди нас ждет Золотое Гран-при, посвященное Гейдару Алиеву, а затем чемпионат мира», - заключил он.

Теймур Максутов