Сегодня спортивную общественность страны шокировала новость о дисквалификации олимпийского чемпиона 2012 года по борьбе Тогрула Аскерова.

Как передает 1news.az, в организме Аскерова был обнаружен препарат Higenamine, также известный как norcoclaurine. Всемирное Антидопинговое Агентство запретило этот препарат с начала 2017-го года.

1news.az обратился за комментарием в Федерацию борьбы Азербайджана, где сообщили, что Тогрул Аскеров не принимал никаких запрещенных препаратов. Олимпийский чемпион Лондона во время выступления в Профессиональной лиге борьбы в Индии съел экзотический фрукт, в котором и содержится запрещенное вещество.

Естественно, спортсмен не мог знать об этом. И когда в Федерации борьбы Азербайджана начали собственное разбирательство, они выяснили, что Тогрул не принимал никаких препаратов. В переписке с WADA удалось доказать этот факт, из-за чего спортсмен получил дисквалификацию всего лишь на один год. Более того, он не подвергся никаким штрафам. В истории борьбы еще ни разу не спортсмен ,которого уличали в употреблении допинга, не подвергался столь мягкому наказанию.

Можно было оспорить и это решение в судебных инстанциях, но от этой идеи отказались. Дело в том, что спортсмен в ближайшее время должен перенести операцию на шею, и в любом случае должен будет пропустить какое-то время.

Отметим также, что в списке дисквалифицированных борцов есть еще 2 представителя Азербайджана. Фаиль Искендеров и Зубаир Дибиров отстранены от всех соревнований на 2 и 4 года соответственно.

Теймур Максутов