Сегодня в Бакинском Кристальном Зале проходят финалы соревнований по боксу в Исламских Играх.

Как сообщает 1news.az, первым из азербайджанских боксеров на ринг вышел Джавид Челебиев (60 кг). Его соперником в финале был Аммар Кярбялаи из Иордании, которого он одолел по итогам всех трех раундов. В итоге Челебиев выиграл золото Исламских Игр.

Сегодня за золото также будут бороться – Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

Мурад Ахундов