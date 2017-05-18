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«Исламиада»: Абакарова, Тагизаде, Харчегани и Исаев выиграли золото в таэквондо 18.05.2017 01:30

Сегодня на Исламских Играх прошли соревнования по таэквондо.

Как сообщает 1news.az, все лидеры сборной Азербайджана вышли на даянг сегодня.

Айхан Тагизаде (68 кг), одолев соперников из Афганистана и Саудовской Аравии, вышел в финал, где встретился с иранцем Сейидгусейном Эхсанипетрудином. В этой встрече азербайджанский спортсмен одержал тяжелую победу со счетом 9:7 и выиграл золото Исламиады.

Также золотую медаль выиграла Патимат Абакарова, победив соперниц из Палестины, Ирана и Казахстана.  

Олимпийский чемпион в весе +87 кг. Радик Исаев в четвертьфинале одолел Адиля Шаха из Пакистана со счетом 34:8 и вышел в полуфинал, где должен был встретиться с иорданским таэквондистом. Однако из-за травмы соперник не вышел на даянг и Исаев автоматически вышел в финал, где расправился с Дмитрием Шокиным из Узбекистана и завоевал золото Исламиады. 

Другой олимпийский призер в весе до 80 кг. Милад бейги Харчегани одолел всех соперников и вышел в финал, где встретился с Юнусом Сары из Турции. В этой встрече азербайджанский спортсмен одержал победу со счетом 9:5 и принес очередное золото нашей команде

За золотую медаль также боролась Фарида Азизова (67 кг), однако уступила в финале Айнур Ясбергеновой из Казахстана и стала второй. 

Мурад Ахундов

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