Сегодня на Исламских Играх прошли соревнования по таэквондо.

Как сообщает 1news.az, все лидеры сборной Азербайджана вышли на даянг сегодня.

Айхан Тагизаде (68 кг), одолев соперников из Афганистана и Саудовской Аравии, вышел в финал, где встретился с иранцем Сейидгусейном Эхсанипетрудином. В этой встрече азербайджанский спортсмен одержал тяжелую победу со счетом 9:7 и выиграл золото Исламиады.

Также золотую медаль выиграла Патимат Абакарова, победив соперниц из Палестины, Ирана и Казахстана.

Олимпийский чемпион в весе +87 кг. Радик Исаев в четвертьфинале одолел Адиля Шаха из Пакистана со счетом 34:8 и вышел в полуфинал, где должен был встретиться с иорданским таэквондистом. Однако из-за травмы соперник не вышел на даянг и Исаев автоматически вышел в финал, где расправился с Дмитрием Шокиным из Узбекистана и завоевал золото Исламиады.

Другой олимпийский призер в весе до 80 кг. Милад бейги Харчегани одолел всех соперников и вышел в финал, где встретился с Юнусом Сары из Турции. В этой встрече азербайджанский спортсмен одержал победу со счетом 9:5 и принес очередное золото нашей команде

За золотую медаль также боролась Фарида Азизова (67 кг), однако уступила в финале Айнур Ясбергеновой из Казахстана и стала второй.

Мурад Ахундов