Рафаэль Агаев: «Я не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены - хожу и в моллы, и в чайхану за 1 манат»

В столице Азербайджана продолжаются Игры Исламской солидарности «Баку-2017».

10-тикратный чемпион Европы, 5-тикратный чемпион мира, двукратный победитель Исламских Игр Рафаэль Агаев на пресс-конференции в Медиа Центре «Исламиады» рассказал о себе, своих победах, хобби и образе жизни.

«Стать отцом это – ответственность. Многие сбавляют тренировочный темп после женитьбы, но я продолжаю тренировки так же, как и раньше, и даже интенсивнее.

Я не люблю когда зазнаются и сам не зазнаюсь, как некоторые наши спортсмены. Хожу и в моллы, и в обычные рестораны, и в чайхану за 1 манат. Нельзя забывать своё прошлое, о том, кто ты был и откуда пришёл. Аллах может возвысить человека на самые большие высоты и вернуть его на землю в один миг. Поэтому я никогда не забываю своих одноклассников, учителей, старых друзей.

Для меня дружба - это святое. Не понимаю, когда дружат из-за чего-то. Я сам вырос в очень бедной семье, поэтому знаю цену всему.

В свободное время хожу в кино, встречаюсь с друзьями. А ещё, я очень люблю футбол, и болею за «Ювентус». Нравятся футболисты Роберто Баджио, Дель Пьеро, Роналдиньо и Джанлуиджи Буффон.

На Олимпиаде в Токио в 2020 году, я мечтаю завоевать золоту медаль. Сейчас для меня это цель номер один».

Фарида Расулова