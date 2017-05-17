Анастасия Ибрагимли: «Хиджаб – это моя религия. Считаю, что каждая верующая девушка должна жить с покрытой головой»

Обладательница золотой медали Игр исламской солидарности по тяжелой атлетики Анастасия Ибрагимли рассказала сегодня на пресс-конференции о победе.

«Хочу сказать огромное спасибо нашей стране. Для нас большая честь выступать здесь и приносить медали в копилку страны. Мы хорошо готовились, и на 90% я была уверена в золотой медали. Вышли на подмост, преодолели все трудности и взяли золотые медали».

Анастасия также ответила на вопрос о своем выборе хиджаба:

«Хиджаб – это моя религия, которую я выбрала много лет назад. Я считаю, что каждая верующая девушка должна жить с покрытой головой. Это не мешает на тренировках и соревнованиях. Напротив, даже помогает».

Теймур Максутов