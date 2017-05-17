Сегодня в основном Медиа центре Игр исламской солидарности прошла пресс-конференция министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Как сообщает 1news.az, на мероприятии также принял участие глава спортивного департамента Операционного комитета «Баку-2017» Марк Хонейбан, а также победительница Исламиады по тяжелой атлетике Анастасия Ибрагимли.

«Сегодня пятый день игр, и наша сборная уже добилась высоких достижений, выиграл 81 медаль, среди которых 41 золотая, - начал Азад Ргимов, - Нас также радует, что более 20 стран выиграли медали. Это говорит о том, что Исламиада проходит в упорной борьбе.

Семь наших боксеров уже в полуфинале. Это значит, что они завоюют медали. Завтра станет известно, какой пробы. Также сегодня выступают таэквондисты. Начинаются соревнования по борьбе. Продолжаются соревнования по атлетике, параатлетике и стрельбе».

Министр отметил, что сложно сделать прогноз касательно результатов. «В таких комплексных соревнованиях всегда присутствует напряженность. И самый сильный спортсмен может проиграть, или наоборот кто-то неожиданно выиграть. Мы постараемся в родном Баку стать первыми.

Мы также стали свидетелями очень красивой Церемонии открытия, о которой написали мировые СМИ. Она характеризуется достаточно положительно».

Азад Рагимов также отметил, что пока рано говорить, будет ли Азербайджан выдвигать кандидатуру на проведение Олимпийских игр. «Я не могу ответить на этот вопрос. Так как это находится в компетенции НОК и президента. В соответствии с решением президента мы не подали заявку на проведение Олимпиады 2024 года. Насчет 2028 говорить рано».

Министр рассказал и о продажах билетов. «Больше всего билетов приобреталось со стороны граждан Ирана, Турции, России и Ближнего Востока».

Азад Рагимов также ответил вопрос о слухах касательно призовых тех спорстменов, которые заработали по несколько медалей. Идут активные разговоры о том, что спортсменам, которые возьмут несколько медалей, призовые от государства и министерства выплатят только за одну медаль. Министр опроверг данные слухи. «Есть соответствующее постановление президента страны, и никакие слухи изменить это постановление не смогут. Что касается команд, то призовые будут даваться на команду».

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размер призовых за медали соревнований. За первое место спортсмен получит 100 тысяч манатов. Еще 50 тысяч выплатит НОК.

Теймур Максутов