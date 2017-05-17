Сегодня на Исламских Играх стартовали соревнования по греко-римской борьбе.

Как сообщает 1news.az, в первый день на ковер вышли 4 представителя Азербайджана и все завоевали медали.

В весовой категории до 59 кг. Мурад Мамедов в матче за бронзу уверенно одолел Райека Алгаде из Иордании.

Расул Чунаев (71 кг), являющийся одним из фаворитов в своем весе, сенсационно проиграл в полуфинале иранскому спортсмену, однако в схватке за третье место сумел победить Илькера Сонмеза из Турции и выиграл бронзовую медаль.

В весовой категории до 80 кг. Рафик Гусейнов сумел дойти до финала, но в решающем матче проиграл Юсифу Гедриани (Иран) и стал вторым.

Единственное золото выиграл Орхан Нуриев (98 кг), победив в финале киргизского спортсмена – Узура Джузурбекова.

Мурад Ахундов