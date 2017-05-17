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Марии Шараповой отказали в wild card на турнир «Ролан Гаррос»: причины и мнения 17.05.2017 15:49

Как известно, Марии Шараповой было отказано в wild card, как в основную, так и в квалификационную сетку «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка не сможет выступить на парижском турнире «Большого шлема», который пройдет с 29 мая по 11 июня.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли сделал официальное заявление, объясняя своё решение борьбой за чистоту соревнований:

 «Никто никогда не отнимет у Шараповой два титула, что она выиграли на «Ролан Гаррос», потому что сделано это было в соответствии с правилами. Я очень внимательно прочел статьи 100 и 101 решения Спортивного арбитража (CAS), который сократил срок дисквалификации.

Но, несмотря на то, что CAS сократил дисквалификацию, он согласился с независимым трибуналом ITF, который постановил, что вы нарушили теннисную антидопинговую программу, за что отбыли 15 месяцев дисквалификации.

Тем не менее, wild card могут выдаваться игрокам, возвращающимся после травм, но не тем, кто возвращается после допинг-дисквалификаций. Мне очень жаль Марию и ее поклонников, они разочарованы. Но моя миссия - защищать игру и высокие стандарты, а также предотвращать любые сомнения в результате. Таково решение».

Отметим, что вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал отказ в wild card Марии Шараповой довольно язвительно:

«Французы признали, что Шарапова и мельдоний – это допинг. Так сказал президент французской федерации тенниса. Для меня это значит только одно, «Ролан Гаррос» показал, что турнир – это больше, чем один игрок! Наверное, это правильно», - написал Кафельников в своем Твиттере.

Также отметим, что бывшая российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе отреагировала на твит Кафельникова следующим образом:

 «Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло. Радоваться нечему».

Именитый спортсмен, а ныне чиновник Евгений Кафельников парировал замечание Анны так:

 «Теннис – это мировой спорт, а не российский».

На это Чакветадзе ответила, что если вице-президента Федерации тенниса не волнуют проблемы Шараповой, то это дно.

Напомним, что Мария Шарапова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте - первом соревновании после окончания дисквалификации - проиграла француженке Кристине Младенович в полуфинале. 
А вчера российская теннисистка получила травму ноги и отказалась доигрывать матч второго круга турнира в Риме с представительницей Хорватии Мирьяной Лучич-Барони.

Фарида Расулова

 

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