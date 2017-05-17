Стрелок сборной Азербайджана Руслан Лунев завоевал пятую золотую медаль на соревнованиях по стрельбе на Исламских играх в Баку.

Как сообщает 1news.az, пятое золото Лунев выиграл в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в смешанных командных соревнованиях с Нигяр Насировой.

Эта медаль стала для Руслана Лунева пятой золотой на Исламиаде. До этого, Лунев побеждал в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров, в стандартной стрельбе на 25 метров, а также в соревновании по стрельбе в мишень на 25 метров и скоростной стрельбе с той же дистанции.

Теймур Максутов