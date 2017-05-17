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Сборная Азербайджана в четвертый день соревнований по стрельбе завоевала одну золотую и одну бронзовую медали - ФОТО 17.05.2017 02:13

Проходивший 16 мая в Бакинском стрелковом центре четвертый день соревнований по стрельбе IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» также был успешным для азербайджанских спортсменов.

Наша национальная команда завоевала одну золотую и одну бронзовую медали.

В четвертый день соревнований состоялся финал состязаний по круговому стенду, прошли соревнования по стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров среди мужчин, по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин и женщин.

Азербайджанский спортсмен Руслан Лунев, одержав победу на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди мужчин, завоевал четвертую золотую медаль Исламиады. Наш спортсмен набрал наибольшее количество очков – 240.7.

На второе место вышел турок Юсуф Дикедж, а на третье - пакистанец Мухаммад Шехзад Актар.

Другие наши спортсмены Расул Мамедов и Таир Агазаде остановили борьбу на классификационном этапе.

В соревнованиях среди женщин по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров иранская спортсменка Голноуш Себхатуллах одержала победу, набрав 239,3 очка. Обладательницей второго места стала египтянка Афаф Эльходход. Азербайджанская спортсменка Нигяр Насирова с 211, 5 очка завоевала бронзовую медаль. Другая наша спортсменка Зарифа Гасымова, набрав 171 очко, завершила соревнования на пятой ступени.

Победителем соревнований по стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров среди мужчин также стал иранский спортсмен. Поуръя Нороузиян, набрав 454, 6 очка и обыграв всех соперников, обеспечил себе золотую медаль. Второе место занял иранец Хоссеин Багери, а третье - оманский спортсмен Хамид Саид Алхатири.

Золотую медаль в состязаниях по круговому стенду среди мужчин записал в свой актив стрелок из Саудовской Аравии Саид Аль-Мутаири. Обладателями второго и третьего мест стали спортсмены из Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Саид Аль Мактум и Саиф Бин Футаис. Представлявшие Азербайджан в этих соревнованиях Фуад Гурбанов, Нияз Агазаде и Эмин Джафаров выбыли из борьбы на классификационном этапе.

Затем состоялась церемония награждения победителей. Медали спортсменам вручил член Исполнительного комитета Спортивной федерации исламской солидарности Мухаммед Салех Газдар.

АЗЕРТАДЖ

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