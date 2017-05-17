«Исламиада»: Расул Чунаев проиграл в полуфинале – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня на Играх исламской солидарности начались соревнования по борьбе.

Как сообщает 1news.az, в первый день в борьбу вступили борцы греко-римского стиля.

Сегодня определяться победители в четырех весовых категориях. К сожалению, не обошлось без сенсаций. Лидер сборной Расул Чунаев (71 кг), одержав досрочную победу в ¼, неожиданно уступил в полуфинале иранскому борцу Мохаммедуали Гераи. В схватке за бронзу его соперником будет турецкий борец Илкер Сонмез.

Не смог пробиться финал и Мурад Мамедов (59 кг), который также поборется за бронзу.

А вот два других борца – Рафик Гусейнов (80 кг) и Орхан Нуриев (98 кг) поочередно разобравшись с двумя соперниками пробились в финал. В решающей схватке соперником Гусейнова будет Юсиф Гхадериан, а Нуриева ждет Узур Джузурбеков из Узбекистана.

Теймур Максутов