Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров стал 12-м шахматистом в истории, покорившим рубеж в 2800 пунктов рейтинга ФИДЕ после Магнуса Карлсена, Гарри Каспарова, Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максима Вашье-Лаграва, Вишванатана Ананда, Левона Ароняна, Владимира Крамника, Веселина Топалова, Хикару Накамура и Александра Грищука.

Как сообщает 1news.az, такого успеха «Шах» достиг после победы над Салема Салеха в 4-м туре московского Гран-при. Текущий рейтинг азербайджанского шахматиста – 2801,1.

Мамедъяров запомнился любителям шахмат яркой игрой с начала 2017-го года. После победы на Гран-при Шарджа, азербайджанский гроссмейстер выиграл Мемориал Вугара Гашимова и командный чемпионат России. Шахрияр после 4-х туров также лидирует на Гран-при Москвы.

Стоит отметить, что до этого лучший показатель среди азербайджанских шахматистов был у Теймура Раджабова (2793).

На данный момент Мамедъяров идет на 10-м месте в рейтинг-листе ФИДЕ, однако в следующем месяце, Шахрияр, скорее всего, войдет в ТОП-5 лучших гроссмейстеров мира.

Мурад Ахундов