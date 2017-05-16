Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов совершил стремительный скачок в мировом рейтинге.

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации триатлона Азербайджана, победитель Кубка Европы и Открытого чемпионата Африки, выигравший в этом сезоне и серебро Кубка мира в Ченду, ворвался в мировую десятку. Ростислав поднялся на четыре строчки вверх, обойдя двукратного олимпийского чемпиона Алистера Браунли.

Лидирует в квалификации испанец Марио Мола, далее идет его соотечественник Фернандо Аларза, а замыкает первую тройку Ричард Мюррей из ЮАР.

Мурад Ахундов