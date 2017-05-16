Сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе начались соревнования по легкой атлетике и параатлетике.

Как сообщает 1news.az, в первый же день азербайджанским спортсменам удалось завоевать пять медалей, четыре из которых оказались высшей пробы.

Анны Скидан заняла первое место в метании молота, а Екатерина Сарыева взяла бронзу в тройном прыжке.

Выступившая на дистанции 100 метров среди параатлетов в категории Т-12 Елена Чебану, опередив всех соперниц, выиграла золотую медаль.

Самир Набиев выиграл золото в метании диска в группе F-57. В свою очередь Олохан Мусаев занял первое место в толкании ядра в группе F-56.

Теймур Максутов