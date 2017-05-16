Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на Играх Исламской солидарности в Баку.

Как сообщает 1news.az, спринтер последовательно шел к своей цели, прибавляя в результате, начиная от квалификации и до финала.

В финале Рамиль Гулиев показал результат 10,06, и уверенно занял первое место.

Выступавший на данной дистанции за Азербайджан Камран Аскеров с результатом 11,04 не смог пробиться в полуфинал.

Отметим также, что Рамиль Гулиев также выступит на дистанции 200 метров. Именно эта дистанция является для атлета любимой.

Теймур Максутов