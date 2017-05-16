USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
Другие виды

«Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл золото для Турции 16.05.2017 20:02

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на Играх Исламской солидарности в Баку.

Как сообщает 1news.az, спринтер последовательно шел к своей цели, прибавляя в результате, начиная от квалификации и до финала.

В финале Рамиль Гулиев показал результат 10,06, и уверенно занял первое место.

Выступавший на данной дистанции за Азербайджан Камран Аскеров с результатом 11,04 не смог пробиться в полуфинал.

Отметим также, что Рамиль Гулиев также выступит на дистанции 200 метров. Именно эта дистанция является для атлета любимой.

Теймур Максутов

1161количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Следствие рассматривает несколько версий суицида молодой женщины в центре Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОФутболист Саудовской Аравии чудом спасся от смерти на Исламиаде – ВИДЕОВ Баку пропал ребенок - ФОТОЖена Антонио Конте разрыдалась, когда стадион скандировал имя ее мужа – ФОТО - ВИДЕОВ Баку нашлась мать брошенной на улице девочки – ФОТОВиталий Седюк прокомментировал оголение ягодиц на «Евровидении 2017» - ФОТО – ВИДЕОСвобода словоблудия: кому нужна раскрутка тайной сети антиазербайджанской пропагандыАктер из «Джентльменов удачи» и «Обыкновенного чуда» умер от рака в СШАВ Международном аэропорту Гейдар Алиев прошла акция по посадке деревьев - ФОТОНью-Йоркский суд защитил активы Международного Банка Азербайджана от зарубежных кредиторов

НОВОЕ НА САЙТЕ

16 мая21:24 «Исламиада»: Семь азербайджанских боксеров в полуфинале Исламских игр21:09 Президент Азербайджана поздравил короля Норвегии с национальным праздником21:02 «Исламиада»: Четвертое золото азербайджанского пловца20:58 Глава Госкомитета Кувейта награждена «Почетным дипломом Президента Азербайджана»20:38 Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщения об угрозах Армении сбить вертолет Закира Гасанова20:13 Мусе Адилову и Рене Мамедовой присвоено почетное звание «Шехид 20 Января»20:02 «Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл золото для Турции19:35 В Азербайджане ведется подготовка к 100-летнему юбилею АДР19:31 Apple изобрела свою коробку для пиццы - ФОТО19:22 Афаг Меликова награждена орденом «Шараф»19:15 Азербайджанская делегация примет участие в конференции по организации соревнований «Армейские международные игры - 2017»19:13 Утверждены «Правила обеспечения усиленного режима безопасности в населенных пунктах прифронтовой зоны»18:55 Ровшан Фатуллаев выиграл бронзу Исламиады18:44 Президент Пакистана поздравил главу Азербайджана18:28 Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана примет участие в заседании НАТО