В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» в Бакинском стрелковом центре проходят соревнования по стрельбе.

Представляющий Азербайджан Руслан Лунев, став лучшим в соревновании по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров среди мужчин, завоевал 4-ю золотую медаль Исламских Игр.

Напомним, что ранее Лунев занял первое место в стрельбе из пистолета, в скоростной стрельбе из пистолета и в стрельбе из стандартного пистолета (все на 25 метров).

Таким образом, Руслан принёс 4 золотые медали в копилку сборной Азербайджана.

Фарида Расулова