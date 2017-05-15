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Гран-при ФИДЕ: Мамедъяров одержал первую победу, Раджабов вновь сыграл вничью 15.05.2017 11:32

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров открыл свой счет на московском этапе Гран-При.

Как передает 1news.az, его жертвой стал Майкл Адамс. Знаток защиты Нимцовича и новоиндийской, ошибся в типовой позиции и признал свое поражение на 30-м ходу встречи.

Другой наш шахматист Теймур Раджабов сыграл вничью с одним из фаворитов турнира – Александром Грищуком.

После 3-х туров Мамедъяров идет на втором месте, имея в активе 2 очка. Раджабов, завершивший все партии вничью, занимает 12-ю строчку.

Стоит отметить, что партии 4-го тура состоятся сегодня – Мамедъяров черными фигурами сыграет с Салемом Салехом из ОАЭ, а Раджабов будет противостоять испанцу Франциско Вальехо.

Мурад Ахундов 

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