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«Исламиада»: азербайджанские парадзюдоисты продолжают завоевывать медали - ФОТО 15.05.2017 10:37

В рамках Игр Исламской солидарности «Баку-2017» во Дворце спорта имени Гейдара Алиева прошли соревнования по парадзюдо.

Как сообщает 1news.az, выступления азербайджанских спортсменов прошли успешно.

Рамиль Гасымов (73 кг), в финале взял верх над Ферузом Саидовым из Узбекистана, и завевал золотую медаль соревнований.  

В этой же весовой категории другой наш парадзюдоист - Натик Талыбов, завоевал бронзовую медаль, одержав победу над турком Сердаром Айдыном.

Самый титулованный азербайджанский парадзюдоист, двукратный чемпион Паралимпиад и первенства мира - Ильхам Закиев (100 кг), в борьбе за бронзовую награду «Исламиады» одолел Дурсана Хайрани из Турции.

Напомним, что в субботу в женском парадзюдо прошли сразу два «азербайджанских финала». Титул лучшей в весовой категории 57 кг оспорили Афаг Султанова и Севда Велиева. В схватке сильнее оказалась Султанова. 

А Рамиля Каштаева и Турана Агаева выявили победителя в поединке за золото в весовой категории 70 кг - Каштаева взяла верх над землячкой.

Фото: azertag

Фарида Расулова

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