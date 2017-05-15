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Молодая спортсменка Суад Салимова готовится к первому профессиональному бою в Абу-Даби – ФОТО – ВИДЕО 15.05.2017 09:53

19 мая в Абу-Даби у нашей соотечественницы, молодой спортсменки Суад Салимовой состоится первый профессиональный бой по К1.

Девушка переехала в Объединенные Арабские Эмираты год назад и на протяжении всего этого времени успешно участвовала во множестве любительских соревнований, постепенно подходя к своей заветной цели – профессиональным боям.

Как рассказала спортсменка корреспонденту 1news.az, на данный момент она усиленно тренируется в The Champion Club и чувствует радость вперемешку с волнением, так как хочет победить и знает – ее соперница не дремлет.

«Изначально предполагалось, что я буду драться с испанкой, подходящей мне по весовой категории, но в связи с учебой она не смогла приехать, и мне предложили бой с бразильянкой, которая тяжелее меня на 6 килограммов. Я решила согласиться, чем остаться без боя. Мы уже дрались с ней недавно в любительском соревновании «Dubai Muscle Show», а сейчас встретимся в профессиональном бою в «Hard Knox Fight Night Abu Dhabi», и, учитывая то, что в прошлый раз я одержала победу, она жаждет взять реванш», - говорит С.Салимова.

По словам девушки, драться с бразильянкой было достаточно тяжело, но сейчас будет еще тяжелее, учитывая, что профессиональный бой подразумевает отсутствие защитной экипировки. Однако она не собирается расслабляться до тех пор, пока снова не одержит над соперницей победу.

Отметим, что Суад Салимова является четырехкратной чемпионкой Азербайджана по кикбоксингу, трехкратной чемпионкой по Ушу-Саньда, чемпионкой олимпиады боевых искусств в Санкт-Петербурге, чемпионкой мира по версии WTKA в Испании и обладательницей других многочисленных титулов.

«Я очень скучаю по своей родине и, если выделится свободное время, с удовольствием проведу его в Баку. В ближайших планах у меня пройти сборы по тайскому боксу, а затем продолжить набирать рекорды по профессиональным боям», - резюмирует спортсменка.

Лейла Мамедова

Фото и видео: личный архив Суад Салимовой

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